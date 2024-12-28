На Западе увидели внезапный эффект от слов Путина, сказанных на саммите СНГ

16 тыс прочтений Вчера Оглавление Это невозможно Европа пришла в упадок Россия предупреждает В Европе резко выросли цены на природный газ после заявления президента России Владимира Путина о перспективе сохранения сделки по его поставкам через Украину, пишет Bloomberg.
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