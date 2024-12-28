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На Западе увидели внезапный эффект от слов Путина, сказанных на саммите СНГ

На Западе увидели внезапный эффект от слов Путина, сказанных на саммите СНГ

16 тыс прочтений Вчера Оглавление Это невозможно Европа пришла в упадок Россия предупреждает В Европе резко выросли цены на природный газ после заявления президента России Владимира Путина о перспективе сохранения сделки по его поставкам через Украину, пишет Bloomberg.

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