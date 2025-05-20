Осуждённый по делу барнаульского ФОКа бизнесмен оспорит приговор в кассационном суде

Жданов настаивает на своей невиновности и говорит о том, что его оклеветали бизнес-партнёры Восьмой кассационный суд в Кемерове 29 мая рассмотрит жалобу гендиректора барнаульской компании "Иносиб" Михаила Жданова, осуждённого за коммерческий подкуп в особо крупном размере (ч.