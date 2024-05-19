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Российским военным обещают награду в 2 миллиона рублей за захват THeMIS

Российским военным обещают награду в 2 миллиона рублей за захват THeMIS

Российским военным обещают награду в 2 миллиона рублей за захват THeMIS Ольга ВайленкоВ последние дни появилась новость о возможном захвате российскими военными высокотехнологичного робота THeMIS на территории Северо-восточного направления.

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