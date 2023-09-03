. как политтехнолог политтехнологам, как говорится. Знатно поскрипела наша уютная болталка в «тележеньке» (чат Telegram-канала «Исторические напёрстки, милости прошу) на тему непонятного эссе товарища Стрелкова/Гиркина «Если стану президентом».
Стрелкова/Гиркина – в президенты?
Комментарии
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Владимир Алтайцев
Полковники уходят на пенси.ю в ВС РФ в 55 лет. Так что Гиркин нагло лжёт и про звание, и про то, чт о он военный пенсионер..
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16 час.
М
Мария
Полезный идиот для украинской пропаганды.
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9 час.
VG
Vasily Golov
Полковник минимум в 60 лет на пенсию,но могут и в 65 лет.Я сам был удивлен карьере .От сержанта до полковника. Пропустил военную кафедру.Пришел по окончанию института в военкомат.Звание матрос,специальность инженер. Потом 3 мес стажировки и мл.инженер лейтенант.Так до старшего инженер лейтенанта дослужился. ПВО.Много работал по договору с Минобороны СССР.
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9 час.
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