Театр абсурда

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Стрелкова/Гиркина – в президенты?

Стрелкова/Гиркина – в президенты?

. как политтехнолог политтехнологам, как говорится. Знатно поскрипела наша уютная болталка в «тележеньке» (чат Telegram-канала «Исторические напёрстки, милости прошу) на тему непонятного эссе товарища Стрелкова/Гиркина «Если стану президентом».

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Полковники  уходят на пенси.ю в  ВС  РФ в 55 лет. Так что  Гиркин  нагло лжёт и про  звание, и про то, чт о он военный пенсионер..
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16 час.
М
Мария
Полезный идиот для украинской пропаганды.
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9 час.
VG
Vasily Golov
Полковник минимум в 60 лет на пенсию,но могут и в 65 лет.Я сам был удивлен карьере .От сержанта до полковника. Пропустил военную кафедру.Пришел по окончанию института в военкомат.Звание матрос,специальность инженер. Потом 3 мес стажировки и мл.инженер лейтенант.Так до старшего инженер лейтенанта дослужился. ПВО.Много работал по договору с Минобороны СССР.
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9 час.

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