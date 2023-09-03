Стрелкова/Гиркина – в президенты?

Полковники уходят на пенси.ю в ВС РФ в 55 лет. Так что Гиркин нагло лжёт и про звание, и про то, чт о он военный пенсионер..

VG

Vasily Golov

Полковник минимум в 60 лет на пенсию,но могут и в 65 лет.Я сам был удивлен карьере .От сержанта до полковника. Пропустил военную кафедру.Пришел по окончанию института в военкомат.Звание матрос,специальность инженер. Потом 3 мес стажировки и мл.инженер лейтенант.Так до старшего инженер лейтенанта дослужился. ПВО.Много работал по договору с Минобороны СССР.