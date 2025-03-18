Капитуляцию у Киева примут паркетные генералы? Победоносных полководцев до сих пор не жалуют – Хомяков назвал фамилии

К сожалению, победу русского оружия могут присвоить себя вовсе не те, кто кровью ее добивался. Боевых военачальников, которые не вылезали из окопов, потеснят карьеристы в погонах? Насколько такая перспектива возможна, обсуждаем с обозревателем «Царьграда» Владимиром Хомяковым.