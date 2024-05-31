Хотите взять щенка? Подумайте дважды, прежде чем выбрать одну из этих 6 пород

Каждый хозяин собаки думает, что его любимец — самый лучший. И он прав. Даже представители породы с не самым простым характером при правильном обращении и воспитании могут превратиться в самых преданных друзей.
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