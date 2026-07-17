Пять жителей Бугульмы отправились на контрактную службу в зону СВО

В Бугульме состоялась очередная отправка граждан на военную службу по контракту. После прохождения подготовки пятеро мужчин направятся для дальнейшего прохождения службы в зоне специальной военной операции, передает «Татар-информ».
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