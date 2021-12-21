В Оренбурге объявлен самый короткий день

Сегодня для оренбуржцев световой день закончится в 17:30. Астрономы объясняют это тем, что 21 декабря Солнце достигает своего самого удаленного положения от середины планеты и двигается в сторону южного полюса, где сегодня летнее солнцестояния.
Сегодня для оренбуржцев световой день закончится в 17:30. Астрономы объясняют это тем, что 21 декабря Солнце достигает своего самого удаленного положения от середины планеты и двигается в сторону южного полюса, где сегодня летнее солнцестояния.
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