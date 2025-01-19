ВСУ за сутки потеряли в Курской области ещё более 210 военнослужащих, передаёт Минобороны России. Ранее зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа навзал Курскую область разменной монетой ВСУ для переговоров.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии