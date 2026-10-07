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Ядерная война 19 века, или почему хоронят на глубину 2 метра

Ядерная война 19 века, или почему хоронят на глубину 2 метра

Ядерная война 19 века, или почему хоронят на глубину 2 метра Здравствуйте, дорогие друзья.

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Sergey Korotun

Странно, но ни у кого из наших поэтов, художников, писателей, философов, например, нет ни одного упоминания о таком архиважном событии, как ядерная война. Вруны несчастные.