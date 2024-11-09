В поисках любви: размышления 22-летней Анечки

ВераВерная

Анечка, вы умница! В наше время услышать такие рассуждения от молодой девушки, уже большая редкость. Молодежь сейчас зациклена на внешней стороне отношений, на красивой картинке, на достатке и гламуре. А для этого все средства хороши, можно и без любви обойтись. Конечно, прожить с нелюбимым мужчиной можно, и даже довольно долго, но вы никогда не узнаете, что такое счастье...Счастье любить самой и быть любимой. И ещё хочется добавить - пока вам не встретился тот самый мужчина, но ваше счастье вас обязательно найдет!