В Германии запретили пускать представителей РФ на мероприятия к 80-летию Победы

Официальные лица из России и Белоруссии не будут принимать участие в мемориальных мероприятиях в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, проводимых в Берлине и Бранденбурге, из-за напряженной обстановки в мире.
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