Девять ударов ножом: мигрант, переодетый в женщину, напал на жительницу Уфы

В парике блондинки и медицинской маске он поджидал несчастную возле её машины. В Башкортостане завершено расследование резонансного уголовного дела о покушении на убийство, фигурантом которого стал 50-летний гражданин Словакии.
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