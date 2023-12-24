Командир ВСУ Кишак: в украинских городах установят КПП для вручения повесток

В украинских городах с 28 декабря установят контрольные пункты пропуска (КПП) для вручения повесток. Так власти намерены решать вопрос мобилизации, заявил бывший советник мэра Ивано-Франковска, командир Вооруженных сил Украины (ВСУ) Назарий Кишак на своей странице в Facebook.