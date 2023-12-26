Япония успешно вывела космический аппарат SLIM на лунную орбиту

Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) сообщило 25 декабря об успешном выводе на лунную орбиту космического аппарата «Умный посадочный модуль для исследования Луны» (Smart Lander for Investigating Moon или SLIM) в 16:51 по японскому стандартному времени (JST) или 10:51 по московскому времени.
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