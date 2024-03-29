Bloomberg: ВМФ России вошёл в переполненное военными кораблями Красное море на фоне атак хуситов

Русские военные корабли Тихоокеанского флота пересекли Баб-эль-Мандебский пролив и вошли в Красное море, отправившись в морской регион, пострадавший от атак хуситов и переполненный военными кораблями, пишет американское агентство Bloomberg.
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