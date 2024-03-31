Артисты ансамбля им. Александрова провели концерт для военнослужащих в зоне СВО

Артисты исполнили для бойцов концертную программу «Из России с любовью», в которую вошли песни военных лет, всем известные шлягеры из советских кинофильмов, а также инструментальные попурри на балалайке и баяне, которые были встречены аплодисментами и овациями.
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