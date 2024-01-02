Global Look Press/President Of Ukraine Office/Keystone Press Agency Американские власти посылают в Киев сигналы о том, что больше не доверяют президенту Украины Владимиру Зеленскому, в связи с чем его пора сместить с поста лидера страны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии