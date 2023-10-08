Израильский журналист рассказал, почему атака ХАМАС была неожиданной

Особенность последней атаки на Израиль со стороны ХАМАС в том, что она началась с небывалых ракетных обстрелов, и пока Израиль пытался отреагировать на них, боевики попытались проникнуть на территорию страны с трех сторон, используя эффект неожиданности.
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