Страна и люди
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Страна и люди

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Израильский журналист рассказал, почему атака ХАМАС была неожиданной

Израильский журналист рассказал, почему атака ХАМАС была неожиданной

Особенность последней атаки на Израиль со стороны ХАМАС в том, что она началась с небывалых ракетных обстрелов, и пока Израиль пытался отреагировать на них, боевики попытались проникнуть на территорию страны с трех сторон, используя эффект неожиданности.

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