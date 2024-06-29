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Sveklon

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Деревенская идиллия у стен Петербурга: купить дом в пригороде

Деревенская идиллия у стен Петербурга: купить дом в пригороде

Мечтаете о тишине и умиротворении, о свежем воздухе и пении птиц? Ощутить дух деревенской жизни, не отрываясь от городской инфраструктуры? Тогда покупка дома в деревне в пригороде Санкт-Петербурга может стать реальностью! Можете посмотреть варианты на https://spb.

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