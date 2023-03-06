Фигурантка громкого скандала в Смоленском медицинском университете останется под арестом

Смолянка попалась на госзакупках для вуза Бывшая сотрудница Смоленского государственного медицинского университета Екатерина Сельченкова останется под стражей, являясь фигуранткой уголовного дела за аферу в сфере госзакупок «По версии следствия с сентября 2020 года по июнь 2022 года за оказание содействия организациям в заключении прямых договоров и контрактов на поставку товаров и оказания услуг по завышенным ценам, получала, в том числе через посредника, взятку в размере от 10 до 20% от суммы каждого договора, что составило около 1 500 000 рублей», - говорится в материалах Смоленского облсуда.