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Военные Израиля нейтрализовали палестинцев, напавших на блокпост на Западном берегу

Военные Израиля нейтрализовали палестинцев, напавших на блокпост на Западном берегу

Военнослужащие Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) успешно предотвратили наступление двух палестинцев, которые проникли на автомобиле через блокпост возле еврейского поселения Метзад на Западном берегу реки Иордан и открыли огонь по солдатам.

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