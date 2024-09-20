Имена победителей ежегодного конкурса «И звезды становятся ближе...» назовут в Краснознаменске

В субботу, 28 сентября, в Доме офицеров подмосковного города Краснознаменска состоится финал девятого ежегодного конкурса для военнослужащих Воздушно-космических сил, ветеранов войны и военной службы и членов их семей «И звезды становятся ближе…».
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