Детская и взрослая поликлиники откроются в Выборгском районе в 2024 году

Это позволит значительно улучшить доступность и качество медицинской помощи для жителей Парнаса. В первом квартале 2024 года в Выборгском районе Петербурга появятся две новые поликлиники: детская и взрослая.
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