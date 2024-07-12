Новости экономи...
Открыть форекс счёт
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости экономики России

1 подписчик

"Сбер" вошел в даунтренд - отскок пока только технический

"Сбер" вошел в даунтренд - отскок пока только технический

Всех приветствую! Последние дни как-то сильно упали объемы торгов парой юань/рубль на Мосбирже. То ли это просто летний спад деловой активности, то ли у игроков есть опасения или затруднения с торговлей юанем через НКЦ, на который ранее были наложены санкции, которые вступят в действие в середине августа.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх