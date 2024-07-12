"Сбер" вошел в даунтренд - отскок пока только технический

Всех приветствую! Последние дни как-то сильно упали объемы торгов парой юань/рубль на Мосбирже. То ли это просто летний спад деловой активности, то ли у игроков есть опасения или затруднения с торговлей юанем через НКЦ, на который ранее были наложены санкции, которые вступят в действие в середине августа.