"Сбер" вошел в даунтренд - отскок пока только технический

Всех приветствую! Последние дни как-то сильно упали объемы торгов парой юань/рубль на Мосбирже. То ли это просто летний спад деловой активности, то ли у игроков есть опасения или затруднения с торговлей юанем через НКЦ, на который ранее были наложены санкции, которые вступят в действие в середине августа.
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