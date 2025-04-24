В Волгоградской области кадеты полицейских классов приняли участие в Параде кадет, посвященном 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

24 апреля 2025 года на площади историко-мемориального музея-заповедника «Сталинградская битва» состоялся Парад кадетских классов, посвященный 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
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