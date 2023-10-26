В Архангельской области растет заболеваемость внебольничными пневмониями

Региональный Роспотребнадзор обнародовал информацию об эпидемиологической обстановке в регионе. По данным ведомства, за прошедшую неделю заболеваемость ОРВИ снизилась, а пациентов с внебольничными пневмониями и коронавирусом стало больше.
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