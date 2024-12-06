В России задержаны участники колумбийского картеля

ФСБ сообщила о задержании в России членов колумбийского картеля «Кали», передаёт РИА Новости. По данным силовиков, у преступников изъяли 570 кг кокаина, предназначавшегося для перевозки в страны Евросоюза.
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