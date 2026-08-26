Венгрия вышла из "клуба друзей России" и вступила в "хор ЕС"

Венгрия после смены правительства официально признала Россию угрозой для страны. Как следует из документа, опубликованного в правительственном вестнике для делегации страны на Генеральной Ассамблее ООН, Будапешт кардинально пересмотрел свой внешнеполитический курс .
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