Закон и Порядок

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Самосуд как мера общественного гнева и гражданской самообороны

Самосуд как мера общественного гнева и гражданской самообороны

Горячий привет виновнику торжества! В Российских СМИ стали мелькать сообщения, из разных уголков страны о том, что люди (стихийная толпа) принялись карать пойманных преступников (поджигателей, убийц, пе_дофилов и проч.

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Комментарии
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Nikolia Vovchenko
Как&quot;интересно&quot;преподносит всё автор...Да,с одной стороны народ видит явное,отдельное преступление против конкретного человека,а как быть с теми преступниками,кто&quot;заворачивает&quot; своё преступление в замысловатую отговорку,но при этом творит ещё более тяжкие преступления против всего народа и страны
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11 час.
Василий Целовальников
Всё правильно! Но здесь, кроме судов, надо &quot;поработать&quot; с сотрудниками МВД и Прокуратуры!!!
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9 час.
ВГ
Виктор Гутман
Кто-то из великих еще в царское время сказал, что строгость законов компенсируется их неисполнением (или примерно так!). В наше время это подтверждается на каждом шагу. А в Одессе когда-то говорили, что понятие &quot;справедливость -  по закону и в жизни - это две большие разницы&quot;. Согласно статье 1 Конституции РФ &quot;Российская Федерация - Россия есть ДЕМОКРАТИЧЕСКОЕ  федеративное ПРАВОВОЕ государство с республиканской формой правления&quot;. Полагаю, что с понятиями &quot;ПРАВОВОЕ&quot; и &quot;ДЕМОКРАТИЧЕСКОЕ&quot;  мало кто согласится.
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7 час.

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