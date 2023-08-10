Самосуд как мера общественного гнева и гражданской самообороны

Как"интересно"преподносит всё автор...Да,с одной стороны народ видит явное,отдельное преступление против конкретного человека,а как быть с теми преступниками,кто"заворачивает" своё преступление в замысловатую отговорку,но при этом творит ещё более тяжкие преступления против всего народа и страны

ВГ

Виктор Гутман

Кто-то из великих еще в царское время сказал, что строгость законов компенсируется их неисполнением (или примерно так!). В наше время это подтверждается на каждом шагу. А в Одессе когда-то говорили, что понятие "справедливость - по закону и в жизни - это две большие разницы". Согласно статье 1 Конституции РФ "Российская Федерация - Россия есть ДЕМОКРАТИЧЕСКОЕ федеративное ПРАВОВОЕ государство с республиканской формой правления". Полагаю, что с понятиями "ПРАВОВОЕ" и "ДЕМОКРАТИЧЕСКОЕ" мало кто согласится.