Наплыв клиентов в российскую «дочку» европейского банка затруднил валютные переводы

Отказ Райффайзенбанка с начала сентября совершать валютные переводы для большинства клиентов привел к тому, что российский ОТП Банк (дочка венгерской группы OTP) столкнулся с наплывом клиентов-юрлиц, на фоне чего часть платежей в ЕС в евро стала отклонять головная кредитная организация.