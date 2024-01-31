Праздник Макарьев день или Макар весноуказчик 1 февраля 2024 года отличается своими приметами Юлия Сыромятникова1 февраля 2024 года в России наступает народный праздник — Макарьев день, также известный как Макар весноуказатель.
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