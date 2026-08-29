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Воронежские новости

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ДТП на проспекте Революции отправило троих человек в больницу

ДТП на проспекте Революции отправило троих человек в больницу

Ночью 28 августа на проспекте Революции в Воронеже столкнулись две машины. 21-летний водитель LADA Kalina не справился с управлением и вылетел на встречную полосу.

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