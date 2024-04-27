Крымская наступательная операция: Севастополь продолжает стягивать силы

В 20-й день Крымской наступательной операции к Севастополю продолжают стягивать силы. Советские войска получают подкрепление! Ряды 8-й воздушной армии пополнил и 46-й гвардейский женский авиаполк, лётчиц которого немцы прозвали «ночными ведьмами».
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