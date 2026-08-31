Как вы думаете, сколько людей на Украине считает, что войну надо прекращать, иначе им будет худо? Не беру присосавшихся к кормушке киевского режима и идейных нациков, а именно рядовое население.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Как северокорейск...
- Названы цели удар...
- ВС Суперинтеллект вм...
А зачем там ТЦК? - Хотят продолжения войны, но чтобы за них воевали другие?