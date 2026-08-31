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Несекретные материалы

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Желающих продолжения войны на Украине по-прежнему много

Желающих продолжения войны на Украине по-прежнему много

Как вы думаете, сколько людей на Украине считает, что войну надо прекращать, иначе им будет худо? Не беру присосавшихся к кормушке киевского режима и идейных нациков, а именно рядовое население.

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