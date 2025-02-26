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Царьград

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Московские рестораны закрыты на месяц: серьёзные нарушения санитарных норм

Московские рестораны закрыты на месяц: серьёзные нарушения санитарных норм

В центре Москвы временно закрыты на месяц рестораны "Сюр бар" и "Ясно" из-за серьёзных нарушений санитарных норм.

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