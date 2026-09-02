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Царьград

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Сомнолог Павел Кудинов рассказал, как вернуть школьникам режим сна

Сомнолог Павел Кудинов рассказал, как вернуть школьникам режим сна

Врач-сомнолог Павел Кудинов советует родителям, как вернуть детей к школьному режиму сна после каникул: начинать с изменения времени пробуждения.

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