Дмитрий Дмитренко и Ольга Рапунцель оформили развод

В начале 2023 года появились сообщения о том, что Дмитрий Дмитренко и Ольга Рапунцель, известные участники реалити-шоу «ДОМ-2», столкнулись с серьезными проблемами в отношениях, которые в итоге привели к решению о расставании.
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