Венесуэла готова производить российские автомобили и лекарства

Венесуэла готова начать производить российские автомобили и лекарства. Каракас приглашает российских производителей открыть производства в этой латиноамериканской стране, заявил глава МИД Боливарианской Республики Иван Хиль Пинто, о чем в четверг, 8 мая 2025 года, "Известия".