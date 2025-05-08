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Венесуэла готова производить российские автомобили и лекарства

Венесуэла готова производить российские автомобили и лекарства

Венесуэла готова начать производить российские автомобили и лекарства. Каракас приглашает российских производителей открыть производства в этой латиноамериканской стране, заявил глава МИД Боливарианской Республики Иван Хиль Пинто, о чем в четверг, 8 мая 2025 года, "Известия".

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