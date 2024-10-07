В состав Балтийского флота ввели противопожарный катер ПЖК-1162

Торжественная церемония приема в состав аварийно-спасательного отряда Ленинградской военно-морской базы Балтийского флота головного противопожарного катера ПЖК-1162 проекта 14175П состоялась в Ломоносове 6 октября, сообщает группа информационного обеспечения Военно-морского флота России на официальном интернет-портале.
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