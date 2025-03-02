Сотрудника Wildberries в Москве приговорили к принудительным работам

К принудительным работам приговорил сотрудника пункта выдачи заказов Wildberries за хищение на 356 тысяч рублей товаров, Хорошевский суд Москвы, об этом 2 марта сообщили РИА Новости, со ссылкой на имеющиеся у них судебные материалы.
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