БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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«Мир» на Украине по Трампу: без иллюзий для России

«Мир» на Украине по Трампу: без иллюзий для России

Трамп, в случае возвращения в Белый дом, никогда не согласится с озвученными целями Путина по «денацификации и демилитаризации» Украины, заявил Курт Волкер, спецпредставитель США в Киеве при президентстве Дональда Трампа, в интервью Rzeczpospolita.

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