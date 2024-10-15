«Мир» на Украине по Трампу: без иллюзий для России

Трамп, в случае возвращения в Белый дом, никогда не согласится с озвученными целями Путина по «денацификации и демилитаризации» Украины, заявил Курт Волкер, спецпредставитель США в Киеве при президентстве Дональда Трампа, в интервью Rzeczpospolita.