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Царьград

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Месси возглавил список бомбардиров MLS с 19 голами в сезоне

Месси возглавил список бомбардиров MLS с 19 голами в сезоне

Лионель Месси возглавил список бомбардиров MLS, забив 19-й гол в матче против «Нэшвилла». Аргентинский форвард обошел Петара Мусу из «Далласа».

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