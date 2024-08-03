Российское подразделение выбило ВСУ из водонапорной станции, окруженной минами

Российский расчет мотострелкового подразделения, в состав которого входит рядовой Чингиз Базардиев, в ходе освобождения населенного пункта выбил боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) из заброшенной водонапорной станции, окруженной минным полем.
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