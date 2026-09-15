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Царьград

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Светлана Ходченкова купила матери дом за 4 млн рублей

Светлана Ходченкова купила матери дом за 4 млн рублей

65-летняя мать Светланы Ходченковой живёт в деревне во Владимирской области. Дом и авто ей подарила дочь.

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