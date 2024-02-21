Жертва сваттинга или ´новые методы´ дестабилизации в стране. Возбуждено у...

Forwarded From RM - Новости МогилёвщиныЖертва сваттинга или ´новые методы´ дестабилизации в стране. Возбуждено уголовное дело???? В понедельник в Могилеве в одной из Telegram-групп была распространена информация о готовящихся вооруженных атаках на школы города.