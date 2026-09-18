LBV: археологи нашли римскую мастерскую по обработке железа и бронзы

В швейцарском городе Лигорнетто строители обнаружили остатки крупной фабрики по обработке металла времен Римской империи, которой около 1800 лет.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Тренер Билялетдин...
- Зеленский продлил...
- Зеленский продлил...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым