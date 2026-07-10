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Царьград

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Этно-джаз в «Малых Корелах»: фестиваль 18-19 июля

Этно-джаз в «Малых Корелах»: фестиваль 18-19 июля

Этно-джазовый фестиваль в «Малых Корелах» состоится 18 и 19 июля. Впервые перед началом основной программы, 17 июля, в музейном комплексе «Дом Коммерческого собрания» будет организована творческая лаборатория «Усть-Цилёмская «горка».

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