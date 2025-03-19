Биолог Суркова: один из вариантов гена ADORA2A вызывает непереносимость кофеина

К непереносимости кофеина есть генетическая предрасположенность. Например, у людей с определенным вариантом гена ADORA2A даже небольшие дозы кофеина могут вызывать значительные побочные эффекты, рассказала "Газете.
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