В Скатертном переулке отремонтируют дом 1934 года постройки

Согласован проект капитального ремонта многоквартирного дома, расположенного по адресу: Скатертный переулок, дом 30, строение 1, сообщил Иван Щербаков, председатель Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза), входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы.